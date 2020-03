Un manipulateur en radiologie du CHU de Nancy mis en examen pour agressions sexuelles

Un manipulateur en radiologie en poste au CHU de Nancy a été mis en examen et placé en détention provisoire pour des faits de harcèlements et agressions sexuels sur des élèves, collègues et patientes. Une information de l'Est Républicain confirmée par le parquet de Nancy.