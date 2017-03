Un Mannequin challenge pour Antoine disparu de Clarensac il y a un an

Un mannequin challenge a été organisé ce dimanche pour Antoine, ce jeune adolescent de 16 ans disparu il y a un an sans laisser de traces.

Antoine, adolescent de 16 est porté disparu depuis le 1er mars 2016 . Il est sorti du domicile de ses parents à Clarensac, et n'a plus jamais donné signe de vie. L'enquête ne progresse pas et toutes les hypothèses restent envisagées.

Un collectif s'est monté et organise régulièrement des manifestations pour qu'on ne l'oublie pas. Ce dimanche, un an après la disparition d'Antoine, trois cents personnes se sont retrouvées sur le stade de foot de la commune pour participer à un Mannequin challenge. Une vidéo a été tournée par un drone et sera postée dans quelques jours sur le site facebook du collectif Antoine. Six cents ballons verts, couleur de l'espoir, ont également été lâchés.

Participants au mannequin challenge © Radio France - Arnaud d'Arcy

Parmi les participants , la maire de Clarensac Marjorie Enjelvin