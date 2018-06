Un livre d'heures, destiné aux fidèles catholiques, peint en 1495 par Jean Poyer à Tours a été adjugé aux enchères pour plus de 4 millions d'euros à l'hôtel Drouot, à Paris.

Paris, France

Un manuscrit peint à Tours en 1495 a été adjugé samedi aux enchères à Paris pour plus de 4 millions d'euros, à l'hôtel des ventes Drouot. Il s'agit d'un livre d'heures, c'est-à-dire un livre liturgique catholique destiné aux fidèles.

Ce manuscrit latin enluminé sur parchemin, baptisé "livre d'heures Petau" et doté de 16 médaillons en camaïeu d'or est attribué à l'artiste Jean Poyer, actif entre 1490 et 1520. Il était estimé entre 700 000 et 900 000 euros.

Un "chef d'oeuvre de l'enluminure tourangelle"

Ce "chef d'oeuvre de l'enluminure tourangelle" témoignant, selon Drouot, d'une "maîtrise extraordinaire et prouesse de mise en page", faisait partie du fonds Aristophil, soupçonné d'être au coeur d'une escroquerie aux lettres et manuscrits et dont les pièces sont peu à peu dispersées.

Le livre d'heures Petau a été peint à Tours par Jean Poyer pour un commanditaire non identifié, probablement membre du cercle royal, grand serviteur ou dignitaire religieux. Poyer comptait notamment parmi ses commanditaires Anne de Bretagne et ses deux époux royaux, Charles VIII et Louis XII.

Ces Heures ont pris le nom des Petau, leur premier propriétaire connu, grands collectionneurs de livres et d'archives aux 16e et 17e siècles.