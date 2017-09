Dans les Landes, un marabout de Dax marabouté par la Justice !

Un guérisseur sorcier de Dax était jugé ce lundi pour avoir escroqué deux personnes âgées qui lui réclament près de 14 000 euros. Un procès édifiant.

Professeur Dramé n'est pas venu ce lundi assister à son procès devant le tribunal correctionnel de Dax. Nul doute que le sacrifice d'un taureau devant le palais de justice de Dax ne suffira pas à faire réapparaître ce guérisseur de 33 ans, originaire de Guinée.

Gare au gourou !

"Cibles idéales" pourrait-on dire, deux personnes âgées dépressives (une femme d'Orthez et un homme de Saint Sever) ont porté plainte en 2013. Pendant plusieurs mois, elles ont été abusées par le Professeur Dramé (l'une des nombreuses identités du charlatan).

Le vieillard de Saint Sever a quémandé aux esprits "un retour d'affection", ainsi que le promettait l'un des 10 000 tracts retrouvés au domicile du gourou, rue Cazade, à Dax (un bouge où l'on découvre pas moins de quatre patronymes sur la boite aux lettres du druide). "Retour d'affection", en l'occurrence retour de Pomponnette, de sa copine partie. Le bonheur a un coût, et la facture est sévère : 7800 euros en huit mois, un I Pad neuf, 1600 euros en pièces de deux euros... mais Pomponnette n'est pas revenue, et l'argent non plus.

Le président de la Cour demeure interloqué face à tant de crédulité : " Mais tout de même, au bout d'un moment, vous vous êtes rendu compte que ça ne marchait pas ? " Réponse laconique du gogo landais : "Il me bourrait tellement la tête."

1000 euros pour être sûre de gagner au Loto

L'autre victime, habitante d'Orthez, est absente du tribunal. Il est fait lecture à la barre de sa terrible méprise. Elle a notamment payé 510 euros une fiole de liquide magique, 1000 euros pour avoir l'assurance de gagner au Loto, sans oublier de l'argent pour payer un taureau à sacrifier en Afrique. Plus de 3400 euros se sont ainsi évaporés sans résultat.

Notre crédule s'est arrêtée à temps puisque le Grand Manitou lui réclamait 14 100 euros en liquide dans une enveloppe. Pourquoi une telle somme aussi précise ? Il faut additionner l'âge de la dame à celui de son mari, et multiplier le tout par cent. C'est scientifique ! Ou presque. Des bougies, des prières, des formules magiques et le tour est joué. Arnaquer, c'est pas sorcier !

Le procureur de Dax Jean-Luc Puyo exige de la prison ferme, compte tenu de "l'exploitation éhontée de la détresse humaine".