Un marcassin massacré à coups de machette à Cavalaire-sur-Mer

Le maire de Cavalaire-sur-Mer, Philippe Leonelli, n'en revient toujours pas. Dans le centre-ville de sa commune, un marcassin a été massacré à coups de machette dans la nuit de mardi à mercredi. Vers trois heures du matin, deux hommes se sont mis à poursuivre l'animal dans la rue avec une machette à la main et se sont attaqués à la petite bête sans défense.

Le maire se réserve le droit de porter plainte

Les Cavalairois sont choqués par cette histoire qui fait le tour du village en ce moment. Philippe Leonelli, le maire de la commune, revient sur ce qui s'est passé : "J'ai relu deux-trois fois le rapport de la gendarmerie pour être sûr que je ne me trompais pas, que je n'étais pas encore dans mon sommeil. Deux personnes ont été aperçus entrain de remonter la rue principale de la ville et courir après un marcassin. Ils ont réussi à coincer l'animal dans un coin et à coups de machette, ils ont mis plusieurs coups sur la pauvre bête. Ils ont laissé le marcassin dans une marre de sang. Des gens l'ont vu et on appelé la gendarmerie. C'était un petit marcassin qui avait sans doute perdu sa famille ou sa maman et qui ne méritait pas de se faire attaquer comme cela."

D'ailleurs dans la commune, tout le monde est choqué de cet acte barbare. Le maire a échangé avec le président de la société de chasse de la commune : "Il est étonné aussi. Comme quoi des sangliers peuvent déranger on a encore rencontré une dizaine de sangliers dans le quartier. Certains habitants nourrissent les sangliers c'est aussi la problématique ils pensent que tous les humains sont gentils. On est tombé sur un truc d'un autre siècle avec des personnes qui courent à trois heures du matin avec une machette." La gendarmerie a recueilli le témoignage de témoins pour pouvoir identifier les deux auteurs de cet acte barbare.

Le maire de Cavalaire-sur-Mer se réserve le droit de porter plainte : "Je ne peux pas laisser faire cela. Si on arrive à avoir une suite à cette histoire, c'est de mon devoir de maire de faire quelque chose. Si des gens sont capables de faire cela c'est qu'ils sont capable de faire autre chose. J'espère que ce ne sont pas des habitants de ma commune sinon je serai déçu. Je ferai quelque chose, je ne dis pas qu'il faudra les traiter de la même manière qu'ils ont traité ce petit marcassin mais ils doivent être jugés de manière exemplaire." L'association Solidarité animal Cavalaire a décidé de porter plainte.