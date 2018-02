Paris

Pas de chauffage, des infiltrations d'eau, une électricité hors norme, mais des logements du 18 ème arrondissement, loués, en moyenne, deux fois plus cher que les prix du marché, cela faisait des années que le logeur, Michel Zaghdoun, profitait de la misère de ses locataires. Une soixantaine de logements, d'une vingtaine de m2 en moyenne, où il laissait s'entasser des familles entières, avec enfants, des réfugiés, originaires du Sri Lanka et du Bangladesh, pour beaucoup. Parmi ses locataires, des adultes isolés et des personnes en situation de handicap. Relaxé en 2015, en première instance, le tribunal correctionnel de Paris l'a donc condamné, en appel, pour " mise à disposition d'hébergement contraire à la dignité humaine", deux ans de prison avec sursis, 500.000 euros d'amende et l'interdiction définitive d'exercer le métier de logeur.

Le CAL, le comité actions logement et la Fondation Abbé Pierre, s'étaient constitué parties civiles. Réaction de Violette Volson, directrice du CAL : "On a rarement eu des décisions comme celles-là à Paris, c'est la première fois qu'on obtient des montants d'amende aussi importants, c'est un super signal pour nous, pour motiver les familles à porter plainte".

La Fondation Abbé Pierre, de son côté, s'est félicitée de cette décision qui "sanctionne les agissements des sociétés et des individus qui profitent de la crise du logement et de la vulnérabilité des personnes les plus démunies pour faire des profits au détriment du respect de la dignité humaine.

Suite au signalement fait en 2011, la Ville de Paris a exproprié le propriétaire en 2013, dépensant 6,7 millions d'euros pour récupérer l'immeuble qui sera transformé en logements sociaux.