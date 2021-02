Drôme : un mari violent condamné à un an de prison ferme

Un mari violent a été condamné ce lundi 15 février à deux ans de prison, dont un avec sursis par le tribunal judiciaire de Valence. Il est reconnu coupable de violences répétées sur sa compagne depuis 2015, ainsi que des violences plus ponctuelles sur son fils et sa belle-fille. Si l'affaire est arrivée devant la justice, c'est grâce au témoignage de son fils.

Cet agriculteur de 47 ans, habitant de Lachau, village de l'extrême sud-est de la Drôme, est accusé par ses proches d'avoir semé la terreur dans la famille depuis de nombreuses années. À la barre, son fils raconte : "Il me rabaissait tout le temps, il me traitait de fainéant, de bon à rien, d'idiot."

Il étrangle son fils

Le 2 février dernier, la tension monte avec son père autour d'un problème électrique sur une des machines de l'exploitation familiale. Le quadragénaire en vient à étrangler son fils contre un grillage. Sa femme et sa belle-fille interviennent juste à temps, il est en train de suffoquer.

"Je me suis enfui", confie ce jeune de 19 ans. Il va déposer plainte à la gendarmerie et raconte ces violences psychologiques et physiques subies par sa mère.

Elle s'avance à son tour à la barre et détaille les scènes dont elle a été victime. Il y a cette soirée d'août 2016. Le couple se prépare pour aller dîner chez des amis. Tout un coup, son mari lui assène un coup de pied aux fesses, la bloque contre un mur avant de la jeter sur un lit et de l'étrangler. Le sommier casse sous la violence de l'impact.

"Pourquoi n'êtes-vous pas partie ?" demande la présidente du tribunal. "Il menaçait de mort toute ma famille, mes amis. J'avais peur qu'il passe à l'acte", répond la femme. Une procédure de divorce a bien été lancée, mais elle n'a jamais abouti.

L'homme ne répond pas aux accusations

Dans le box des prévenus, le père de famille reconnaît l'agression de fils, mais il ne répond pas vraiment aux accusations de sa femme. "Je préfère que ma relation avec mon épouse soit finie plutôt que j'aille en détention", dit-il aux juges. "Il est dans le déni", estime la procureure.

Lors de la perquisition du domicile, les gendarmes ont trouvé de nombreuses armes, dont des pistolets Glock, Browning, un pistolet-mitrailleur, des arbalètes, plusieurs fusils de chasse. Une grenade était même cachée sous son matelas. Seule une partie des armes était déclarée.

Le quadragénaire est finalement condamné à 2 ans prison, dont un ferme. Il a interdiction de prendre contact avec son fils, sa belle-fille et sa compagne. Interdiction également de s'approcher de leur domicile. Il a été écroué à la fin de l'audience.