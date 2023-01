Un mari violent d'Anglet, en fuite, jugé pour avoir empoisonné son épouse

Les cheveux blonds en chignon, assise sur le banc des victimes avec son avocat, Christina vient raconter son histoire à la barre du tribunal correctionnel du Palais de Justice de Bayonne, ce mardi 17 janvier 2023. La jeune femme de 38 ans, courtière en assurances, s'est résolue à porter l'affaire devant la justice pénale après plusieurs années de souffrances aux côtés de son mari. Un époux violent, Mohammed, qui a pris la fuite pour rejoindre le Maroc, alors qu'il était sous contrôle judiciaire après une période de trois mois sous les verrous. Un mandat d'arrêt a d'ailleurs été lancé contre lui. Âgé de 40 ans, le prévenu est poursuivi pour des violences commises sur sa compagne, mais aussi pour lui avoir administré un poison.

Des violences physiques et psychologiques

Les faits se sont déroulés lors du passage à la nouvelle année entre 2019 et 2020, au domicile du couple à Anglet. Voilà trois ans que l'épouse et maman d'un jeune garçon subit les violences régulières de son compagnon, sur fond de consommation de cocaïne. La liste fait froid dans le dos : "gifles, tirage de cheveux, coups sur le visage", explique en détails la présidente du tribunal Emmanuelle Adoul. Le mari ne supporte pas, notamment, que sa femme travaille avec des hommes. Des violences physiques auxquelles s'ajoutent des violences psychologiques au travers des propos dégradants et insultants à l'adresse de Christina. "Toutes les caractéristiques de la femme violentée sont ici réunies" souligne l'avocat de la victime, Me Michel Cocoynacq. Une vingtaine de faits de violence ont été répertoriés.

Trois ans de prison demandés par le parquet

L'affaire va prendre une tournure dramatique début 2020 lorsque Christina est hospitalisée, alors qu'elle se retrouve dans un état quasi-comateux après avoir bu un "Malibu" et un chocolat froid. C'est un oncle et une collègue de travail de la jeune femme qui vont alerter les policiers de Bayonne. Les analyses toxicologiques vont mettre au jour des traces de Théralène, un médicament prescrit en cas de trouble du sommeil. Les enquêteurs et la juge d'instruction vont en conclure que c'est le prévenu qui a drogué son épouse qui voulait divorcer. "Une femme qui a vécu un enfer", s'emporte la substitute du procureur de la République, Amandine Boyer. L'accusation a demandé trois ans de prison ferme pour les deux délits d'administration de substance nuisible et de violences habituelles.

La défense plaide la relaxe

Pour l'avocat du prévenu, l'accusation fait fausse route. Me Nouhou Diallo estime qu'il n'y a aucune preuve de culpabilité de son client, et plaide la relaxe sur le volet empoisonnement. "Aucune preuve n'est rapportée", explique le défenseur "d'un violoniste très doux". Sur les violences, "c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre" souligne Me Diallo. Le tribunal a mis le jugement en délibéré au 31 janvier.