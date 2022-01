Les faits remontent à samedi soir dernier à Angoulême. Un homme ivre a été interpellé après avoir frappé sa femme. Il a été condamné lundi à 12 mois d'emprisonnement, dont six mois ferme, à l'issue d'une comparution immédiate. C'est la première fois que sa femme portait plainte.

Un mari violent, ivre et armé condamné à 12 mois d'emprisonnement à Angoulême

La scène s'est déroulée peu avant 22 heures samedi dernier à Angoulême en Charente. Une femme âgée de 37 ans a été jetée au sol et frappée à la tête par son conjoint. Elle a réussi à sortir de son immeuble avec sa fille âgée de 14 ans.

Son mari, en état d'ivresse, a été retrouvé à proximité d'un immeuble voisin par la police. Armé d'un couteau, il s'est montré menaçant et a été neutralisé par un tir de taser.

La victime et sa fille ont décidé de porter plainte. Placé en garde à vue, le mari violent a été déféré lundi avant d'être jugé en comparution immédiate. Agé de 47 ans, il a été condamné à 12 mois d'emprisonnement, dont six mois ferme. Le reste de la peine est assorti du sursis et d'une mise à l'épreuve.