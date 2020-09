Un marin blessé évacué d'un bateau de pêche au large de Grandcamp Maisy

Le 22 septembre 2020 à 5h40, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg est prévenu par le navire de pêche Vagabond qu'un des deux marin s'est blessé. Le navire se trouve alors à sept milles nautiques (environ 13 km) au nord de Grancamp Maisy dans le Calvados et les conditions de marées empêchent alors l’accès aux ports les plus proches.

Évacuation vers le CHU de Caen

Le CROSS entre immédiatement en communication avec le centre de consultation médicale maritime de Toulouse et le SAMU de coordination médicale maritime du Havre qui préconisent de procéder à l'évacuation sanitaire du marin-pêcheur vers l’hôpital de Caen dans les meilleurs délais. Le CROSS engage alors l'hélicoptère Caïman de la Marine nationale stationné à Maupertus dans la Manche pour procéder à l'évacuation.

Conditions météos compliquées

Malgré les conditions de brumes rendant périlleuse l’intervention, le marin-pêcheur est hélitreuillé en sécurité à bord de l’hélicoptère puis déposé à l'aéroport de Caen-Carpiquet où il est pris en charge à 8h19 par les pompiers et transporté vers le CHU de Caen. Le navire de pêche a été assisté par des pêcheurs sur zone jusqu’au port.