Rouen, France

A Rouen, un marin est tombé de son navire "le Brasil" amarré sur les quais de Rouen depuis jeudi. Le drame s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi. Des recherches ont eu lieu pour tenter de retrouver le marin brésilien. Il est tombé dans la Seine vers 3h30 sur les quais rive droite après le pont Flaubert.

Construit par l’Arsenal militaire de Rio de Janeiro entre 1981 et 1983, ce navire est admis dans le service actif de la Marine le 21 août 1986. Il doit ouvrir au public ce samedi et ce dimanche entre 15h et 18h. On ne sait pas encore si ces visites sont maintenues. Le navire doit rester jusqu'au mardi 25 septembre.