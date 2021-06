Un marin décède après un accident de pêche au large du Cotentin

L'accident a eu lieu ce vendredi 18 juin à 9H46 à 31 nautiques (environ 57 km) au Nord-Ouest de La Hague sur le bateau de pêche le "Sextant". Un des membres d’équipage est passé par-dessus bord et un autre est blessé suite à la rupture d’un de ses apparaux de pêche. Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg est alors prévenu et diffuse un message MAYDAY RELAY. Les navires de pêche Hegoak, Louis Agathe et Atlas se trouvant à proximité y répondent. Puis le CROSS engage en parallèle plusieurs moyens de recherche et de sauvetage :

Le canot tous temps SNS 067 Mona Rigolet de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Goury ;

· L’hélicoptère Dragon 50 de sécurité civile basé à Granville ;

· Le canot de sauvetage de la royal national lifeboat institution (RNLI) de l’île d’Aurigny.

Arrivé sur zone, l’hélicoptère Dragon 50 a procèdé à l’hélitreuillage de l’homme à la mer puis du marin blessé à bord du navire de pêche et les a déposé au centre hospitalier d’Avranches-Granville à 12h38 où ils ont été pris en charge par les équipes médicales. L'un des deux hommes est décédé. Le navire de pêche a été escorté par le canot tous temps Mona Rigolet de la SNSM vers le port de Cherbourg. Une enquête a été ouverte par le parquet de Cherbourg et confiée à la gendarmerie maritime.

Le "Sextant", un navire de 16m, a été acheté il y a 4 ans par Nathalie et Philippe Lemesle, un couple et une famille bien connue de la pêche professionnelle. et du port de Saint-Vaast-la-Hougue. Il est équipé pour la pêche arrière avec portique. Le "Sextant"pêche la coquille et les moules.

C'est la 2e fois en 6 mois que le port de Saint-Vaast-la-Hougue est endeuillé

C'est le 4e marin mort depuis le début de l'année dans la Manche et la 2e fois que le port de saint-Vaast-La-Hougue est touché de plein fouet. Ces bateaux étaient attachés au port de Saint-Vaast-La-Hougue.

Dans la nuit du 14 au 15 janvier dernier, Quentin, Jimmy et Steven étaient eux morts au large du Calvados lors du naufrage du chalutier Le Breiz. Un hommage leur avait été rendu le dimanche 17 janvier sur le port de Saint-Vaast-la-Hougue au son des cornes de brume.