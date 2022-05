Un marin expérimenté à la barre de la Police nationale de Vaucluse

Une cérémonie officielle s'est déroulée ce vendredi matin dans la cour d'honneur de la préfecture de Vaucluse à Avignon : l'installation du nouveau directeur départemental de la Sécurité Publique. Emmanuel Desjars de Keranrouë succède à Jean-Marc Luca à la tête d'un "vaisseau" de plus de 600 personnels (commissaires, officiers, gradés et gardiens, contractuels, personnels administratifs techniques et scientifiques) présents au quotidien dans les 4 circonscriptions de police que compte notre département (Avignon, Carpentras, Cavaillon et Orange. )

Un spécialiste des terrains d'action difficiles

Et c'est un marin très expérimenté qui prend la barre de ce "vaisseau" au service de la sécurité de tous. Emmanuel Desjars de Keranrouë, diplomé de l'Ecole Navale, a occupé de nombreux postes sur différents navire de combat -dont un porte avion- avant de quitter la Marine Nationale avec le grade de capitaine de frégate. Il poursuit sa carrière dans l'Armée de l'Air (1300 heures de vol sur avion Awacs) puis jette l'ancre dans la Police Nationale. Ce haut fonctionnaire, rompu à la sécurisation des manifestations d'ampleur (Jeux Olympiques de Londres, Euro 2016 etc) et spécialisé dans la défense des sites sensibles (centrale nucléaire, grand port maritime etc) dirigeait depuis 2015 la circonscription de Sécurité Publique de l'agglomération de Lens, forte de 700 fonctionnaires.

La cérémonie officielle dans la cour d'honneur de la Préfecture de Vaucluse à Avignon - Préfecture de Vaucluse