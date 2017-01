Un marin manchois récompensé pour avoir sauvé 5 vies

Moment solennel ce mardi sur la base de la Marine Nationale à Maupertus. Devant de nombreux officiels et marins. Une médaille ministérielle a été remise à un manchois : Erwann Chauvin qui en septembre 2015 au péril de sa vie a sauvé 5 naufragés au large des îles Saint-Marcouf.

A 38 ans cet ancien membre d'équipage de l'hélicoptère de la marine nationale est aujourd'hui en retraite de la marine. Après 19 ans de service, il exerce à présent le métier de chaudronnier. Mais le samedi 9 septembre 2015 à 15H40, alors qu'il était en service il a sauvé 5 personnes au large des îles Saint-Marcouf. Leur voilier, le "Marie-Madeleine" s'était échoué. Et au péril de sa vie, malgré des conditions météorologiques extrêmes, alors qu'il était lui-même tombé à l'eau, Erwann Chauvin a secouru ces 5 passagers qui ont pu l'un après l'autre être hélitreuillés "on réfléchit juste à faire notre métier correctement et on essaye de sauver tout le monde. C'est l'aboutissement de tous les exercices que l'on effectuait. On a mis en application et tout s'est déroulé normalement. On va dire qu'on met le cerveau un peu sur off quand on est dans le feu de l'action on y va puis c'est parti quoi. Je suis ému et fier aussi de recevoir cette médaille mais je suis content surtout d'avoir sauvé toutes ces personnes qui étaient à bord du Marie-Madeleine ce jour là."

Erwann Chauvin recevant sa médaille ministérielle © Radio France - katia lautrou

Mon père ce héros

Dans la salle il y en a qui n'ont pas quitté des yeux Erwann Chauvin ce sont ses fils : Romain 15 ans, Kevin 18 ans et Ethan 8 ans. Kevin très fier : "franchement on peut être que fier, c'est pas tous les jours qu'on peut dire mon père il a sauvé des vies. Respect quoi... Ouais c'est vraiment le héros. Ethan qui rajoute : "je suis fier pour lui, parce qu'il a risqué sa vie pour d'autres. C'est trop trop trop chouette d'avoir un papa comme ça" . Aujourd'hui le papa a une autre vie mais il n'oubliera jamais celles qu'il a sauvé ce fameux samedi 9 septembre 2015...Il n'oubliera jamais non plus les regards des rescapés...Des regards qui valent tous les mots.