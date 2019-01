Un marin philippin évacué au large d'Ouessant

Ouessant - France

Vers 8h et demi, ce mardi matin, le Cross Corsen reçoit un appel en provenance d'un bateau navigant au large d'Ouessant. L'un des marins, un philippin âgé d'environ 45 ans, ne se sent pas bien. Les secours diagnostiquent un début d'AVC, et dépêchent immédiatement l'hélicoptère Caïman de la marine nationale, basé à Lanvéoc dans la rade de Brest.

Le marin hospitalisé à Brest

Une fois sur le bateau, un pétrolier battant pavillon d'Antigua et Barbuda navigant à une centaine de kilomètres de la côte, les sauveteurs décident d'évacuer le marin. Il est hélitreuillé puis transporté à l'hôpital de la Cavale Blanche à Brest à midi.