Un marin porté disparu au large de Saint-Nazaire, des moyens aériens et nautiques déployés

Vers 12h30 ce dimanche, le navire gazier Eships Shamal, en mouillage au large de la Pointe de Saint-Gildas, a alerté le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage de la disparition de l'un de ses marins. Des moyens aériens et nautiques sont déployés pour tenter de le retrouver.

Le navire gazier Eships Shamal a donné l'alerte vers 12h30 ce dimanche 3 septembre, un de ses marins serait passé par dessus bord. Le navire d'une longueur de 116 mètres immatriculé à Gibraltar se trouve alors en mouillage au large, à 7,5 nautiques (environ 14 km) de la Pointe de Saint-Gildas. C'est une zone d’attente du port de Saint-Nazaire.

Le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) d’Etel est alerté. Il a diffusé un message " May Day Relay" pour tenter de retrouver l'homme perdu. Un hélicoptère d’alerte « Dauphin » de la Marine nationale basé à La Rochelle est actuellement engagé ainsi que la vedetteSNS de l’Herbaudière de Noirmoutier et celle de Pornichet.