Vendée, France

Il était 17h ce mardi lorsque le patron du Quentin Grégoire, un chalutier immatriculé à Sait-Nazaire alerte le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) d'Étel dans le Morbihan. Il signale qu'un de ses hommes d'équipage se plaint de fortes douleurs à la poitrine. Ce qui peut supposer un problème cardiaque. Après un échange avec le Centre de Consultation Médicale Maritime de Toulouse et le SAMU de Coordination Médicale Maritime de Bayonne, il est décidé de porter secours au marin et de l'évacuer par hélicoptère.

L'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale basé à La Rochelle - Marine Nationale

Le chalutier se trouve à ce moment là à 24 miles au large de l'île de Noirmoutier. L'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale basé à La Rochelle, avec à son bord une équipe du SMUR, se porte à hauteur du bateau de pêche et prend en charge le marin vers 19h30. Il est ensuite déposé à l'hôpital des Sables d'Olonne à 20h.