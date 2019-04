Un Marseillais devant les assises pour avoir tué et emmuré sa mère

Par Florent Le Saux, France Bleu Provence et France Bleu

Un homme de 48 ans comparaît ce mardi devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. Il est accusé d'avoir tué puis emmuré sa mère en 2010 dans les quartiers nord de Marseille. ll avait touché son RSA pendant plus de six ans avant d'être démasqué et d'avouer le meurtre.