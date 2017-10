Un marseillais emprisonné en Tunisie pour un bisou, pour sa famille : "C'est un film d'horreur"

La sœur de Nessim Ouadi, un marseillais condamné en Tunisie pour avoir embrassé une de ses amies sur la voie publique, réclame le retour de son frère en France. Elle est l'invité de France Bleu Provence ce lundi matin.

Cela fait maintenant trois semaines que Nessim Ouadi, 33 ans, un habitant de Manosque, qui travaille à Marseille, est en prison en Tunisie avec l'une de ses amies âgée de 44 ans. La police leur reproche une atteinte au mœurs et un refus d'obtempérer. Il ont été contrôlés par des policiers à Tunis après avoir passé une soirée en discothèque. Selon les autorités tunisiennes ils auraient été aperçu dans une voiture en train de s'embrasser et même d'avoir un acte sexuel. Version contestée par le couple qui a tout de même été condamné à 4 et 3 mois de prison ferme. Sa famille n'attend qu'une chose que Nessim et son amie soient libérés. La soeur de Nessim, Ouassila Ouadi est l'invitée de France Bleu Provence ce lundi.

On n'a jamais eu de problèmes avec la police encore moins Nessim. Ouassila Ouadi, sa soeur

Sa sœur Ouassila Ouadi n'en revient toujours pas : "C'est un film d'horreur. On n'a jamais eu de problèmes avec la police encore moins Nessim. On a eu la même éducation, on a toujours eu un grand respect pour les gens qui nous entourent, on n'a jamais fait un seul pas de travers." La famille de Nessim ne croit pas à la version des autorités, sa soeur Ouassila Ouadi : "Les agents lui ont mal parlé et surtout à son amie, ça a pu le mettre en rogne. Mais de là à dire des choses déplacées, de mal leur parler je ne pense pas." Sa famille n'espère qu'une chose leur libération.Le procès en appel a lieu ce mercredi 18 octobre en Tunisie.