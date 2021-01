Un Marseillais en garde à vue pour avoir maltraité six chiens

Un homme a été interpellé ce mercredi par les forces de l'ordre dans un squat du 12e arrondissement de Marseille pour avoir maltraité six chiens. Les animaux étaient enfermés et ne pouvaient pas sortir. L'homme a été placé en garde à vue.

