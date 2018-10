Un habitant de Martigues âgé de 18 ans, qui voulait fanfaronner auprès de ses amis, est venu mardi passer son permis de conduire à Marseille au volant d'une voiture. Il risque jusqu'à un an de prison, 15.000 euros d'amende et l'interdiction de passer le permis pendant cinq ans.

Marseille, France

Un habitant de Martigues (Bouches-du-Rhône) âgé de 18 ans a été convoqué au commissariat de police de Marseille pour être arrivé mardi vers 10h30 dans un centre d'examen du permis de conduire situé dans le 16e arrondissement au volant... d'une voiture, a appris France Bleu Provence auprès d'une source policière.

Un jeune qui a voulu "faire le beau" mais qui risque gros

En voyant arriver ce jeune, la direction du centre a immédiatement appelé la police en expliquant que le candidat à l'épreuve pratique du permis venait d'arriver en voiture "vraisemblablement pour fanfaronner auprès de ses amis", affirme cette source policière.

Ce jeune, prénommé Ilies, est reparti immédiatement du centre en voiture, mais dans un véhicule de la police nationale pour être auditionné sur son défaut de permis et son attitude provocatrice. Convoqué devant le délégué du procureur, le Martégal risque jusqu'à un an de prison, 15.000 euros d'amende et une interdiction de passer son permis pendant cinq ans.