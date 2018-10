Un mât de huit mètres de haut a été scié vendredi dans un quartier sensible de Villejuif. Une caméra de vidéo protection devait être installée sur ce mât mais apparemment cette initiative dérangeait les dealers du quartier. Ils auraient choisi la manière forte pour se débarrasser du problème.

Villejuif, France

Le maire de Villejuif (Val-de-Marne), Franck Le Bohellec, a prévu de déployer une trentaine de caméras de vidéo protection dans les rues de sa ville d'ici la fin de l'année 2018. Les 18 premières ont été installées mais, vendredi soir, la police municipale a eu une très mauvaise surprise.

Le mât a été abattu

La police de Villejuif découvre que dans le quartier nord de la ville, un des mâts où devait être accrochée une caméra, a été coupé avec une scie circulaire.

La surprise n'en est pas vraiment une pour le maire qui affirme qu'il s'attendait un petit peu à une réaction de ce type dans ce quartier sensible.

Ce serait les dealers du quartier qui auraient abattu ce mât. La caméra qui devait y être installée n'arrangeait pas leurs affaires semble-t-il. A cet endroit, à l'angle de la rue Séverine et de l'avenue de Gournay, le trafic rapporterait près de 6.000 euros par jour.

Un poteau en béton va remplace le mât. - Mairie de Villejuif

La présence d'une caméra aurait dérangé les dealers

Pour préserver leur business, et éviter d'être identifiés par cette caméra qui peut zoomer sur les visages, les trafiquants auraient choisi une solution radicale. Le mât, qui mesurait huit mètres de haut, a été coupé vendredi avec une scie circulaire.

Le maire de Villejuif explique qu'il y a une poche de trafic dans ce quartier. Depuis plusieurs années, il essaye d'intervenir avec l'aide des forces de l'ordre et "malheureusement c'est quelque chose qui résiste" assure-t-il.

Le maire se dit plus motivé que jamais pour lutter contre les trafiquants

"Si ça dérange les délinquants, c'est que ça arrange les habitants qu'on mette de la vidéo protection dans ce quartier donc on va prendre des mesures un peu plus dures", précise Franck Le Bohellec. Il va remplacer le mât qui a été scié par un poteau en béton et les caméras seront installées. Le maire espère qu'elles "permettront d'identifier ceux qui œuvrent pour ce marché parallèle qui est une vraie plaie dans ce quartier".

Il affirme aussi que cette dégradation renforce sa motivation et celle de la police pour éradiquer, une bonne fois pour toute, le trafic qui gangrène ce quartier de Villejuif.