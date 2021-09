Un Maubeugeois de 23 ans condamné à 18 mois de prison pour des faits de pédocriminalité

Le Maubeugeois qui compte 600 amis sur son compte facebook, dont 95% de très jeunes filles a été piégé par la team moore via ses enfants virtuels avec qui il discutait et à qui il faisait des propositions sexuelles. L'homme de 23 ans avait carrément donné un premier rdv en mars au parc de la Rhônelle à Valenciennes, puis un deuxième en mai au jardin des Floralies toujours à Valenciennes, c'est là qu'il avait été arrêté, puis placé sous contrôle judiciaire.

Mais en août, la Team Moore a refait un signalement de l'homme au parquet d'Avesnes sur Helpe car il continuait à converser avec ses faux profils. Il a été interpellé puis placé en détention provisoire, et ce mardi il a été condamné à 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, à un suivi socio judiciaire pendant 3 ans et l'interdiction définitive d’exercer toute activité en contact avec des mineurs avec inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles pour "propositions sexuelles faites à un mineur de 15 ans par un majeur utilisant un moyen de communication électronique" précise le parquet d'Avesnes sur Helpe, et "détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique"

"Quelle heureuse nouvelle" se rejouit Neila de la Team Moore à l'origine des signalements.