Un mauvais regard à l'origine d'une agression au couteau dans un bus liO à la sortie de Creissan

Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser un jeune de 17 ans à poignarder un autre lycéen lundi soir peu après 19h à un arrêt de bus entre Creissan et Puisserguier, au nord-ouest de Béziers ? Une dizaine de passagers était encore à bord de ce véhicule liO, Les élèves revenaient du lycée Jacques-Brel de Saint-Pons-de-Thomières et rentraient à Béziers. C'est donc à l'arrêt sur la départementale 612 que la victime a été poignardée à quatre reprises à la cuisse, au mollet et au dos.

ⓘ Publicité

Transportée au centre hospitalier de Béziers, son état de santé était jugé grave lundi soir, mais pas préoccupant selon nos informations.

Une ligne connue comme plutôt calme

D'après des témoignages, un regard déplacé serait à l'origine d'une première altercation dans le véhicule, avant que l'agresseur ne passe à l'acte après une première bagarre dans le véhicule.

L'auteur des coups de couteau a aussitôt été interpellé par les gendarmes et placé en garde à vue.

Lundi soir, une cellule psychologique a été mise en place pour échanger avec les lycéens jusqu'à tard dans la soirée. Une salle communale avait été mise à leur disposition.

Quant à la conductrice de bus, elle aussi très choquée, elle a été mise en repos ce mardi par son employeur. L