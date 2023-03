Un Mayennais armé et menaçant dans un supermarché à Bais : deux ans de prison ferme

Un homme de 39 ans, qui avait fait irruption dans un supermarché de Bais fin janvier avec un pistolet, a été condamné en comparution immédiate à quatre ans de prison dont deux avec sursis et incarcéré à l'issue de l'audience. Le 28 janvier dernier, ce Mayennais, isolé socialement et en proie à de grosses difficultés financières, était arrivé armé dans cette grande surface. Une caissière, brièvement menacée, la gérante du magasin et trois clients avaient réussi à s'enfuir. Un important dispositif de sécurité avait été mis en place. Les gendarmes avaient réussi à interpeller l'agresseur sans usage de la force.

