Un Mayennais condamné à 6 ans de prison ferme pour viol sur mineur

La Cour d'Assises de la Mayenne l'a reconnu coupable au terme de 3 jours d'audience à huis-clos.

Les faits s'étaient produits dans le sud du département. Un viol sur une mineure de moins de 15 ans. Le procès s'est tenu loin des regards, à huis-clos. Et la sanction est tombée après 3 jours de débat au Palais de Justice de Laval, on l'a appris ce lundi 20 novembre: l'agresseur, un homme de 34 ans, a été condamné à 6 ans de prison ferme.