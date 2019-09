Un Mayennais condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir filmé des proches aux toilettes

Laval, France

Un Lavallois de 35 ans a été condamné ce mardi matin à six mois de prison avec sursis. En 2017, il a filmé des femmes et des hommes à leur insu à son travail dans une grande surface de l’agglomération de Laval, en plaçant des caméras dans un vestiaire et dans les toilettes du personnel. Il a aussi filmé des membres de sa belle-famille et des membres de la chorale à laquelle il appartenait.

"Tu m'as déçu"

Sur les 18 victimes de cet homme de 35 ans, six étaient présentes à l'audience. Six femmes de générations différentes. Parmi elles : des collègues, des membres de sa belle-famille. Aucun homme et pourtant il y a notamment son beau-frère parmi les victimes d’après l’enquête.

Ces femmes se tiennent debout, groupées à quelques mètres de celui qui les a filmé en 2017. De celui qui reconnait avoir violé leur intimité il y a deux ans, en plaçant des caméras dans un vestiaire d’une grande surface et dans des toilettes.

Ce Lavallois devant la juge a expliqué qu’au départ il était attiré par la chanteuse de la chorale à laquelle il appartenait. "Je me suis pris au jeu et dans un engrenage" explique l'homme. Pendant plusieurs mois il a stocké ses enregistrements sur son ordinateur et sur un disque dur. Le tribunal de Laval a ordonné la destruction de tous ses fichiers. Aujourd’hui cet ouvrier agricole qui vit chez sa mère est suivi par un psychologue et dit ne pas "avoir encore trouvé les réponses à son comportement".

Peu de victimes ont pris la parole lors de l'audience. L'une d’entre elles a quand même interpellé son ancien collègue. "Tu m'as déçu, je suis triste pour ta maman qui est présente à l’audience et que je connais bien". Le Lavallois de 35 ans a terminé par exprimer ses profonds regret.