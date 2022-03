Un agriculteur mayennais condamné à une amende avec sursis pour avoir menacé le maire de Cossé-en-Champagne

Il aurait pu avoir une peine bien plus lourde, surtout quand il s'agit d'un élu. Un agriculteur mayennais de 65 ans a été condamné ce mardi à une peine d'amende avec sursis après avoir menacé le maire de Cossé-en-Champagne, à l'est de Laval à la frontière avec la Sarthe, à la fin d'année 2019. C'est suite à plusieurs divagations des bovins du prévenu, constatées sur la commune, que le maire a décidé d'agir mais le retraité n'était pas très enclin à coopérer.

"J'enfourcherai le premier qui vient m'embêter"

Lors de l'altercation ce jour-là, le maire, Stéphane Foucher, est prévenu par les gendarmes que des vaches sont en divagation, ce n'est pas la première fois et décide de se rendre sur place. Le propriétaire des bovins, en l'occurrence le prévenu, est également averti et se déplace. La discussion entre les deux hommes devient assez vive, le maire demande au retraité de ramener ses bêtes, ce qui l'énerve. "J'ai une fourche derrière ma porte, j'enfourcherai le premier qui vient m'embêter et qui veut enlever mes bêtes, toi y compris" lance le retraité. Mais de qui parle-t-il ?

Le maire, qui n'est pas présent à l'audience ce mardi, affirme qu'il était bien visé et que l'homme de 65 ans le connaît bien et qu'il savait pertinemment à qui il parlait. Le prévenu, lui, reconnaît en partie les faits mais affirme à la barre que "ce n'était pas personnel, j'avais une tumeur au cerveau je ne tenais plus debout" avance-t-il, il a été opéré depuis. Ce serait donc une parole en l'air donc, d'autant que les différentes versions sont assez floues quand la cour veut savoir si le maire était bien présent au moment des menaces. "Le prévenu savait très bien que c'était le maire avec lui", reprend la procureure mais on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Le maire était-il encore là quand le prévenu a lancé sa menace, ou était-il parti. On ne sait pas vraiment.

L'homme de 65 ans en difficulté financière et avec des soucis de santé écope finalement de 600 euros d'amende avec sursis, ajoutant que "par contre je ne veux plus le voir chez moi".