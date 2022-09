Un Mayennais de 44 ans condamné à un an de prison avec sursis pour tentative de viol sur sa femme

Un Mayennais de 44 ans était jugé ce jeudi après-midi par le tribunal correctionnel de Laval pour tentative de viol sur son ex-femme. Les faits se sont déroulés le 17 juin 2019 dans le Sud-Mayenne. A ce moment-là, le couple était sur le point de se séparer. Le quadragénaire s'allonge sur sa femme mais n'arrive pas à avoir une relation sexuelle avec elle car elle se débat. Lors de l'audience, le prévenu a justifié ses actes : il voulait en fait que sa femme reconnaisse l'existence de son amant.

"Je voulais juste qu'elle avoue qu'elle avait un amant"

Le père de famille a du mal à reconnaître ce qu'il a fait. "Je voulais juste qu'elle avoue qu'elle avait un amant", plaide-t-il. Puis il ajoute face à la présidente du tribunal : "Je n'ai pas tenté de la violer". "Vous avez conscience qu'il y avait une contrainte ?", lui demande-t-elle. Il reconnaît la contrainte, "une méthode incorrecte", mais se justifie à nouveau. "Je voulais pas vraiment faire l'amour avec elle : les portes de la chambre étaient ouvertes, les enfant étaient à côté", retrace cet homme de 44 ans.

La version de son ex-femme diffère. Selon elle, il a lui a tenu les bras, a baissé son pyjama et a tenté de la pénétrer d'abord avec son sexe puis avec ses doigts. Il l'a également embrassé de force. Depuis, elle a peur, elle fait des cauchemars, raconte son avocat. D'ailleurs, elle n'est pas à l'audience face à lui pour s'expliquer.

L'ex-mari a du mal à comprendre la notion de consentement, souligne la représentante du parquet. Le prévenu a été condamné à 12 mois de prison avec sursis et devra indemniser son ex-femme à hauteur de 1 000 euros pour préjudice moral. Il a également l'obligation de suivre des soins et a interdiction d'entrer en contact avec la victime et de se rendre à son domicile. L'homme de 44 ans est également désormais inscrit au Fijais, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.