Un Mayennais jugé pour avoir installé deux yourtes sans permis de construire à Courbeveille

À Courbeveille, un homme est accusé d'avoir installé deux yourtes dans son jardin sans permis de construire, afin d'y vivre avec sa femme et ses 3 enfants, le temps des travaux de la maison qu'il vient d'acquérir. Devant le tribunal de Laval, l'homme ne semblait pas quitter son logement temporaire de 100m2. Le procureur de la République a requit la démolition immédiate des habitations sinon la famille devra payer une astreinte de 50 euros par jour.

Pour l'homme de 42 ans, son installation est temporaire et il justifie celle ci comme un abri de chantier. Problème : la surface des yourtes représentent 100 m2. On est donc bien loin du petit préfabriqué ou de la caravane et en plus, elles ne sont pas déclarés à la préfecture. Depuis 2011 il est possible de vivre temporairement dans un abri de chantier, mais les installations doivent être démontés dès la fin des travaux.

Le procureur le questionne alors sur l'avancé de ses travaux : "j'ai commencé la façade et je me suis occupé du jardin", répond-t-il très calmement, visiblement pas pressé de quitter sa grande toile de tente. "La priorité c'est de loger votre famille dans la maison pas de s'occuper du potager", rétorque le ministère public.

Le procureur de la République propose à la Cour de démolir les deux yourtes sur le champ, sinon, la famille devra payer la somme de 50 euros par jour. Alors, installation temporaire ou véritable habitation permanente, le tribunal devra se prononcer dans les 15 prochains jours.