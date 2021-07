Dans la nuit du 3 au 4 juillet, à Laval, un jeune homme, en état d'ébriété, a menacé et insulté les serveurs d'un restaurant, des badauds, des soignants au service des urgences et des policiers au commissariat. Un périple qui lui a valu une condamnation à 18 mois de prison ferme.

Un Mayennais menace avec un couteau des badauds, insulte des soignants à l'hôpital et crache sur des policiers

Un jeune homme insulte et menace le personnel d'un restaurant, des badauds dans le centre-ville de Laval, le personnel soignant de l'hôpital et les policiers. Et tout ça en quelques minutes dans la nuit du 3 au 4 juillet, c'était le week-end dernier.

L'excité a même brandi un couteau de cuisine. Interpellé, il est conduit au service des urgences où il s'en prend au personnel soignant. Impossible de le calmer. Il brise d'un coup de pied la vitre arrière du véhicule de police, résiste, crache sur les agents. Au commissariat, il tape sur les murs de la cellule de dégrisement.

Jugé en comparution immédiate, avec un casier judiciaire bien rempli pour d'autres faits, il a été condamné à 18 mois de prison ferme.