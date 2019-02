Un mécano mayennais escroque 28 motards, pour sauver son entreprise

Le gérant d’un garage et d’un dépôt-vente de deux-roues à Mayenne, condamné pour abus de confiance, escroquerie et tromperie ce jeudi 7 février à Laval.

Laval, France

Un mécano mayennais condamné à six mois de prison ferme, un an de prison avec sursis et l'interdiction d'exercer une profession de commercial ou de diriger une entreprise. Entre le 30 mai 2015 et le 04 août 2016, pour sauver son entreprise placée en redressement judiciaire, cet homme de 39 ans a trompé, abusé et escroqué 28 victimes.

"Je me sens trompé et trahi. D'autant que c'est un motard ! Les motards ils sont tout le temps les coudes serrés, pas à se taper dessus." Francis Fromantin, motard et victime.

Jugé à Laval ce jeudi 7 février, le gérant de ce garage et dépôt-vente de motos à Mayenne a présenté ses excuses, a parlé de "sa honte".

Prêt à tout pour sauver sa boîte

Son histoire, c’est celle d’un homme qui veut récupérer de l’argent "à tout prix" pour sauver son entreprise. "Un margoulin !" le qualifiera la procureure, soit un commerçant malhonnête, peu scrupuleux.

Prêt à détourner la moto de ses clients, à les vendre sans leur dire et parfois à plusieurs personnes. Bien sûr, il garde l’argent. Quand il perd une carte grise, il change les plaques et le numéro de série d’un scooter pour, dit-il "aider un jeune apprenti et gagner du temps". "Vous vous rendez compte de ce que vous dites ?!" lui répond la présidente. Il s’excuse. Il "ne savait pas".

Si son entreprise à couler, "c’est parce qu’il ne savait pas dire non. Je suis trop sympa" raconte le mécano de 39 ans. "Le plus gentils des hommes" assène l’un des avocats des parties civiles. "Pourtant, nombreux sont les chefs d’entreprises qui sont en liquidation judiciaires. Ce n’est pas pour ça qu’on les revoit dans ce tribunal avec une telle liste de chefs d’accusations" conclue la défense.