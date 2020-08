Un médecin à la retraite agressé par un auto-stoppeur à Orange

Ce vendredi matin, la victime circule sur un chemin en direction de Piolenc et croise un auto-stoppeur. Ce médecin à la retraite ne s'arrête pas. Le jeune homme sur le bas côté de la route s'énerve et tape à coups de pied la voiture. Le conducteur s'arrête alors et se fait agresser. Le jeune de 17 ans sort un couteau, le menace et essaie de le toucher à plusieurs reprises.

La victime réussit à prendre la fuite sans être blessée. Le mineur qui habite à proximité est connu des services de police. Il est arrêté très rapidement après son signalement. Il devra se présenter devant un juge pour enfants en décembre prochain.