Un médecin généraliste menacé et frappé avec une arme dans son cabinet en Dordogne

Un médecin généraliste qui attendait un patient ce mardi soir vers 22h30 a été agressé par deux hommes. L'information est révélée par Sud Ouest ce mercredi soir.

Des agresseurs armés et masqués

D'après nos informations confirmées par le parquet de Périgueux, le médecin âgé de 64 ans a été menacé et frappé au crâne avec une arme de poing de type pistolet. Les deux hommes étaient masqués et avaient baissé leurs capuches et ils ont demandé les clés de la voiture du docteur et son téléphone. Ce dernier s'est défendu et les agresseurs ont pris la fuite et sont, à cette heure, toujours recherchés.

Le maire de Terrasson, Jean Bousquet, est scandalisé par cette agression sur "un médecin en exercice dans la commune depuis plus de 30 ans". Le docteur avait l'habitude de travailler tard pour recevoir les derniers patients. Il n'était pas rare qu'il reste jusqu'à 22h voir 23h pour sa patientèle. C'était le cas ce soir-là, le docteur attendait un patient quand il a été agressé au point d'avoir des points de sutures, selon le docteur Hammel, président de l'ordre des médecins en Dordogne.

D'après le docteur Bruno Hammel, c'est une agression rarissime, "c'est la première fois que l'on a une agression aussi violente, [...] même si l'on a une recrudescence des incivilités et des violences verbales contre les médecins ces derniers temps au point de mettre au point un protocole de prise en charge de ces violences avec la justice et les forces de l'ordre".

Les enquêteurs de la Brigade de Recherches mobilisés

Le parquet de Périgueux a ouvert une enquête pour violences et tentative de vol avec arme. Les gendarmes de la Brigade de Recherches de Sarlat sont chargés de retrouver les agresseurs et de déterminer s'ils avaient organisé cette agression ou bien s'il s'agit d'une attaque d'opportunité.

Par ailleurs, explique la procureure de la République de Périgueux, l'enquête doit déterminer si c'est parce que la victime est médecin qu'elle a été agressée ou si sa profession n'a rien à voir avec les faits. La voiture détenue par le médecin n'est pas une voiture haut de gamme, ce n'est ni une voiture de collection ni une voiture sportive.