Un médecin agressé pendant une consultation à domicile à Mulhouse, le service suspendu jusqu'à lundi

Il a sûrement eu la peur de sa vie. Un médecin de SOS Médecins a été agressé alors qu'il effectuait une consultation à domicile, samedi 27 août, quai du Forst à Mulhouse. Vers 11h30, le spécialiste est appelé pour une femme souffrant de douleurs à la cheville. Le médecin arrive vers 13h30 au domicile mais met du temps à trouver le bon étage, l'interphone ne marchant plus. S'en suit une discussion tendue avec le compagnon de la femme blessée, qui lui reproche d'avoir mis trop de temps à arriver.

Un fusil à pompe factice

Le médecin décide de ne pas partir et se dirige vers la patiente pour l'examiner. Mais l'homme âgé d'une trentaine d'années le menace de mort et lui dit "cassez-vous ou je vous fais la peau", selon des propos rapportés par le président de SOS Médecins Mulhouse. Il tourne alors les talons et se dirige dans une autre pièce. Il en ressort quelques minutes plus tard avec un fusil à pompe, qu'il pointe sur le médecin. Le spécialiste décide alors de quitter les lieux.

Mais une fois retourné pour prendre la direction de la porte, le trentenaire lui tire dessus à deux reprises. Heureusement, le fusil à pompe est une arme factice et il n'est chargé qu'avec des billes, ce que le médecin ne sait pas. Il est légèrement blessé à l'arrière de la cuisse, avec deux gros hématomes. Il parvient finalement à appeler la police.

Plus de visites à domicile jusqu'à lundi matin

Le locataire de l'appartement est interpellé par les policiers et placé en garde à vue pour "violences avec arme" sur un médecin. L'homme est déjà connu des services de police. De son côté, le médecin est pris en charge en état de choc. Dans la foulée, SOS Médecins annonce exercer son droit de retrait, et suspendre ses consultations à domicile jusqu'à lundi matin, 8 heures.

"Ça ne nous est jamais arrivé", confie Frédéric Tryniszewski, président de SOS Médecins Mulhouse. "Même pendant la période la plus sombre, au plus fort de la crise sanitaire, on a toujours continué les visites à domicile à Mulhouse. Mais cette fois, l'événement est trop grave pour ne pas réagir." Les consultations sur place sont toujours possibles, mais uniquement sur rendez-vous.