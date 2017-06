Un médecin cherbourgeois risque la radiation pour ses propos sur les handicapés

La chambre disciplinaire de l'ordre régional des médecins jugeait samedi un médecin de Cherbourg. En janvier dernier, il aurait tenu des propos semblant favorables à l'extermination des handicapés. La décision sera rendue dans un mois.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les propos reprochés au médecin sont tranchés. Le 21 janvier, ce membre de l'association SOS Médecins de Cherbourg attend l'arrivée d'une ambulance pour un patient grabataire. Il est en compagnie d'une infirmière et c'est à cette occasion qu'il aurait tenu une série de propos qui lui valent aujourd'hui de risquer une suspension voire, une radiation.

Propos cyniques ou véritable opinion?

Devant l'infirmière qui reste sans voix, il évoque, en semblant la cautionner, la politique d'extermination des handicapés et des homosexuels pratiquée par l'Allemagne nazie. Il s'étonne qu'on "laisse se reproduire" les handicapés, estimant que la stérilisation serait une bonne chose et parlant même d'euthanasie. Des propos qui ont fait réagir dans l'assistance samedi lors de l'audience de la chambre disciplinaire de l'ordre régional des médecins, d'autant que le médecin ne les conteste pas. En revanche, le praticien estime qu'ils ont été mal compris, mal interprétés. Qu'il s'agit en fait de réflexions "cyniques désabusées et philosophiques" tenues dans un contexte particulier et qui n'ont pas été comprises par l'infirmière. D'après son avocat, les propos sur l'extermination des handicapés auraient été tenus "dans un cadre privé".

SOS Médecins condamne les propos

C'est l'ordre des médecins, à travers sa chambre disciplinaire qui devra trancher et déterminer si des sanctions doivent être prises. En attendant, le président de l'association SOS Médecins de Cherbourg, le docteur Frédéric Bastian veut rester prudent, et ne pas précéder la justice. Néanmoins, il prend le soin de préciser que "si de tels propos ont été tenus, (il) ne peut que les dénoncer et les réprouver" avant d'ajouter que "l'association se pliera aux décisions de l'ordre et ne peut cautionner de telles prises de positions, si elles s'avèrent exactes".