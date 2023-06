Un médecin d'Agde condamné à un an de prison avec sursis pour des attouchements sur une patiente

Un médecin agathois poursuivi pour agression sexuelle a été condamné à un an de prison avec sursis ce lundi par le tribunal correctionnel de Béziers. Une patiente l'accuse de lui avoir tripoté les seins après lui avoir défait son soutien gorge . La victime était venue le consulter pour un mal de gorge. C'était en juillet 2014 à la maison médicale d'Agde. Elle n'avait que 22 ans à l'époque.

Le suspect d'origine belge, âgé de 79 ans nie les faits reprochés depuis 9 ans. Son avocat a expliqué que le dossier était truffé d'incohérences et de mensonges. La victime assure qu'elle n'est pas la première à subir de tels attouchements, la secrétaire du médecin le lui aurait confié, mais cette dernière n'a pas confirmé ses propos lors de l'enquête, expliquant que les reproches des autres patients portaient uniquement sur des questions administratives.

Lors de l'audience, c'était donc parole contre parole, il n'y a eu aucun témoin direct ce jour-là. Le petit ami de la victime l'attendait dans la salle d'attente. Mais il assure qu'elle est anéantie par ce qu'elle a vécu. Les proches de Florine affirment aussi qu'ils ne reconnaissent plus la jeune fille depuis.

Le médecin arrogant et calme à l'audience confirme avoir défait le soutien gorge de sa patiente pour mieux écouter sa respiration. "Comment voulez vous faire autrement pour écouter les poumons ?" Le suspect nie avoir eu les mains baladeuses.

L'ordre des médecins de l'Hérault l'avait radié suite à cette plainte. Mais le professionnel avait gagné en appel. Il exerce toujours à Agde dans le même cabinet.

Son avocat a d'ailleurs plaidé 56 ans de carrière irréprochable, un casier judiciaire vierge. Il avance même l'hypothèse que la victime n'aurait déposé plainte que pour l'appât du gain. Florine n'a réclamé que 2500 euros de dommages et intérêts. Elle explique en avoir déjà dépensé le double pour faire éclater la vérité. Le tribunal lui a accordé 1500 euros

Le médecin a donc été condamné à un an de prison avec sursis et un an d'interdiction d'exercer avec une inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes. Le médecin a d'ores et déjà annoncé qu'il ferait appel du jugement.

A la sortie de l'audience, Florine, la victime était soulagée mais partagée. "Je suis soulagée d'avoir été reconnue victime et lui coupable. Ça fait du bien d'être entendu et qu'on me croit. Maintenant, ça fait neuf ans, donc enfin, on a réussi. Mais c'est sûr qu'il va faire appel. Il y aura encore ce cap à passer. On verra bien ce que ça donne. J'ai appris qu'on était trois victimes en tout. Ça serait bien qu'il revienne ici et qu'il charge encore un peu plus et qu'il arrête une bonne fois pour toutes d'exercer. Mais on s'en remet jamais."

Le parquet avait demandé un nouveau report de l'audience. Car depuis cette plainte, deux autres victimes présumées se sont manifestées. Le ministère public souhaitait qu'elles soient jugées ensemble, mais le tribunal a refusé ce report, il devrait donc y avoir un nouveau procès pour les autres victimes dans quelques mois.

L'avocat du médecin, Thibault Gandillon explique qu'il n'a pas connaissance des autres dossiers. "C'est gênant parce que je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas ce qu'on reproche précisément. Donc je n'ai pas le moyen de me défendre sur cette affirmation. Mon client n'a jamais été auditionné pour une quelconque autre affaire. "

