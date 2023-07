Un médecin d'Agde condamné pour agression sexuelle toujours en activité, colère d'une victime et de sa mère

"Je ne comprends pas pourquoi ce médecin exerce encore. Ce n'est pas concevable", confie Clémentine, (prénom d'emprunt). Elle a porté plainte en mai 2021 contre Daniel Féret, médecin généraliste à la maison médicale des Hellènes à Agde dans l'Hérault.

En juin dernier, le tribunal correctionnel de Béziers a reconnu ce professionnel de santé d'origine belge coupable d'attouchements sexuels sur une patiente . Il l'a condamné à un an de prison avec sursis et à une interdiction d'exercer sa profession. Le médecin a aussi été inscrit sur le fichier national des délinquants sexuels. Ce dernier a aussitôt fait appel du jugement.

Depuis cette première plainte en 2015 qui a amené à sa condamnation, deux autres victimes présumées, dont Clémentine qui venait d'avoir 18 ans, ont déposées plaintes en 2019 et en 2021. Les enquêtes sont toujours en cours. En attendant de s'expliquer devant la justice, le médecin généraliste, âgé de 79 ans, exerce encore. Clémentine se dit scandalisée.

"J'étais venue pour un mal de gorge, il m'a palpé le haut du pubis" - Clémentine

Suite à un mal de gorge, Clémentine, qui venait de fêter ses 18 ans, s'était rendue, seule à la maison médicale, ouverte ce jour férié de l'Ascension 2021. "Il m'a demandé d'enlever mon t-shirt pour m'ausculter avec le stéthoscope, ensuite de détacher mon soutien-gorge puis de m'allonger sur le dos. Enfin, il a eu des palpations avec son index et son majeur autour de ma poitrine. Il a descendu mon jogging et ma culotte avant de me palper au niveau du haut du pubis."

Clémentine est la troisième et dernière victime connue à avoir porté plainte, en mai 2021, contre ce médecin.

"Il m'a donné son numéro de portable et m'a dit que je pouvais l'appeler, même le dimanche"

"Je n'ai pas réalisé immédiatement ce qu'il venait de faire, explique Clémentine. Je n'étais pas bien, fatiguée. J'ai trouvé ça surprenant. Ce n'est que le soir que j'ai réagi. J'en ai parlé en famille à table, et après avec ma mère. Elle a été totalement choquée. Il m'a proposé de devenir mon médecin traitant. Je lui ai expliqué que j'avais le même depuis 18 ans. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressée. Il a essayé de me convaincre en me disant que les délais étaient moins longs avec lui et que je pouvais l'appeler à n'importe quel moment, même le dimanche. Il m'a laissé son téléphone portable. J'ai trouvé ça assez pesant, car il y avait des sous-entendus."

Clémentine, majeur depuis cinq mois, a aussitôt porté plainte le lendemain au commissariat de police d'Agde. "Je pensais être la seule victime quand j’ai porté plainte. J’ai appris en juin dernier qu’il y en avait d’autres. Et la première plainte avait été déposée en 2015. Je ne comprends pas qu’il exerce encore depuis ce temps. Je le trouve dangereux pour les femmes. Comment sa hiérarchie peut-elle accepter cette présence ? Il a été condamné. C’est grave ce qu’il a fait."

Radié de l'Ordre des médecins en 2022 et 2015

Daniel Féret a fait appel de sa condamnation prononcée en juin 2023 par le tribunal correctionnel de Béziers, comme de sa radiation de l'Ordre des médecins de l'Hérault prononcée en mars 2022 (chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie). Ces appels, qui sont suspensifs, permettent ainsi au médecin de poursuivre son activité à la maison de garde d'Agde.

La chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins se prononce généralement entre 12 et 18 mois après un appel. Elle pourrait au pire se prononcer d'ici la fin de l'année 2023. En attendant seule l'Agence régionale de santé pourrait aujourd'hui le suspendre provisoirement pour présomption d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession. Ce type de décision est rare. Sollicitée par France Bleu, l'ARS n'a pas donné suite pour l'instant à nos sollicitations.

"Ça me met hors de moi de savoir qu'un homme pervers continue d'exercer"- la maman de victime

Après les confidences de sa fille, Martine (prénom d'emprunt), la maman de Clémentine a aussitôt saisi en mai 2021 le conseil de l’ordre des médecins en envoyant un courrier intitulé "Lettre d'une mère en colère". "Jamais de la vie, on m'a fait enlever un t-shirt. J'ai été choquée quand ma fille m'en a parlé. Je trouve inacceptable qu'une consultation se passe ainsi. Il continue d'exercer. Il y a peut-être d'autres victimes. Combien sont-elles réellement ? Et celles qui n’ont pas osé porter plainte ? **J**e demande aujourd'hui sa suspension, sa radiation, qu'il arrête de travailler** pour éviter que ça soit trop grave."

"Qu'attendons-nous aujourd'hui ? Qu’il y ait encore des victimes ?"

"La semaine dernière, j'ai reçu un SMS d'une amie, qui me disait qu’il était encore là. Il continue de travailler. Ça me met hors de moi de savoir qu'un homme pervers continue à exercer et faire de mauvaises choses, poursuit Martine. Les médecins savent ce qu'il fait. Vous trouvez ça normal ? Il est fiché comme agresseur sexuel mais qu'attendons-nous aujourd'hui ? Qu’il y ait encore des victimes ? Le conseil de l'ordre des médecins de l'Hérault s'est associé à notre plainte. Monsieur Féret a été radié mais il a fait appel. Je demande aujourd'hui sa suspension, sa radiation, qu'il arrête de travailler pour éviter que ça soit trop grave. Rien ne bouge, c'est malheureux."

"Je suis présumé innocent et rien ne m'interdit d'exercer"- Daniel Féret

Le médecin généraliste a fermé son cabinet mais continue ses gardes à la maison médicale d'Agde. Ce qu'il confirme à France Bleu Hérault. "Je suis totalement innocent. Mes avocats sont là pour le prouver. J'ai fait appel et il est suspensif. J'ai 56 ans de métier. Je n'ai rien de plus à vous dire. Je suis présumé innocent. Je vais aller exercer hors de France. J'en ai tellement marre de ce pays et de ses habitants que je compte bien ne plus exercer la médecine en France. Ca fera un médecin en moins, ce n'est pas grave. Mais moi je ne peux pas travailler dans un pays où on ne peut pas examiner les patients". Pas plus de commentaire de Daniel Féret qui n'a pas souhaité réagir aux accusations portées par Clémentine et sa mère. "Ce n'est pas la peine d'appeler mes avocats, ils ne vous diront rien".