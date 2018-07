Héricourt, France

"Cela fait près de 8 ans que j'attendais ce verdict" explique, la voix chargée en émotion, la victime Maryline. Cette mère de famille a été agressée sexuellement reconnaît ce mercredi le Tribunal de Grande Instance de Belfort ce mercredi. Le tribunal a condamné le docteur Bruno Pinel à 12 mois de prison de sursis dont 6 mois ferme. "Je me suis dit : enfin, on m'a entendue, on m'a crue" poursuit Maryline.

J'ai du mal à faire confiance, c'est dur

Le rhumatologue, aujourd'hui à la retraite depuis 2 ans a rendu visite à sa patiente à son domicile en 2010, alors qu'elle n'était plus hospitalisée. Prétextant un soin, il lui a imposé des caresses sur le sexe alors qu'il la savait vulnérable puisque la victime avait du mal à se déplacer : "J'aimerais bien maintenant effacer tout ça, surtout ce sourire narquois quand il est reparti en me disant au revoir. Je m'en veux encore d'avoir ouvert ma porte. Il faudra maintenant oublier. J'ai déjà retrouvé avec mon mari une certaine stabilité avec mon mari, c'est déjà ça. Il va falloir trouver une stabilité avec l'extérieur. J'ai du mal à faire confiance, c'est dur" conclut la mère de famille.

Le médecin compte faire appel

L'avocat du médecin, Maître Jean-Baptiste Euvrard annonce que son client fera appel au vu de "la vacuité absolue sur le plan de la preuve". L'avocat de la victime, Maître Julien Robin n'a aucun doute sur l'issue du prochain procès : "Nous sommes dans des dossiers où c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Ce qui a fait pencher la balance, c'est le fait que ma cliente a toujours soutenu la même version avec des détails extrêmement précis quelque soit les interlocuteurs : les enquêteurs, le juge d'instruction. On a aussi des expertises claires sur la circonstance qu'il n'y ait aucun doute sur la crédibilité de ses propos. Je suis très serein sur la suite".