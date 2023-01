Un médecin de Colmar mis en examen pour agressions sexuelles et harcèlement moral

Un chirurgien du centre hospitalier de Colmar a été mis en examen ce vendredi. Il est poursuivi pour agressions sexuelles et harcèlement moral au travail. Tout est parti d'un signalement, il y a un an, en janvier 2022. Le médecin aurait alors eu un comportement inapproprié à l'égard de plusieurs femmes. Deux infirmières s'étaient en fait d'abord confiées à des responsables syndicaux, et avaient été accompagnées dans leur démarche**. L'hôpital Pasteur avait ensuite émis un signalement.**

ⓘ Publicité

D'autres victimes ont ensuite été identifiées par les enquêteurs. Des plaintes ont été déposées. Le médecin avait été suspendu, le temps de l'enquête. Il a finalement été placé en garde à vue mercredi avant d'être déféré au tribunal puis placé ce vendredi sous contrôle judiciaire. Il a interdiction de contacter les victimes, et interdiction de paraître à leur domicile ainsi que dans les hôpitaux de Colmar, Thann et Guebwiller.

Les enquêteurs continuent leurs investigations.