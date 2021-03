Un docteur de SOS Médecins a dû batte en retraite, ce mardi 23 mars, alors qu'il rendait visite à un patient dans le quartier de la Bouletterie à Saint-Nazaire, selon la police. Sa voiture a été encerclée par une dizaine de personnes, il a essuyé des insultes et des tirs de projectiles.

Un médecin de Saint-Nazaire pris à partie par des riverains et empêché de rendre visite à un patient

Un médecin de Saint-Nazaire pris à partie par des riverains du quartier sensible de la Bouletterie, ce mardi 23 mars. Le docteur rendait visite à un patient vers 2045. Il était à bord de sa voiture sérigraphiée "SOS Médecins" quand il a été encerclé par une dizaine de personnes, selon la police. "Il était questionné sur sa qualité et le motif de sa présence", explique la Direction départementale de la sécurité publique de Loire-Atlantique. Il a ensuite été insulté et la vitre arrière de son véhicule a été brisée par un jet de pierre. Toujours selon la police, il a dû quitter le quartier sans rendre visite à son patient. Le médecin n'est pas blessé, une enquête est en cours.