Un médecin du Pas-de-Calais suspendu pour avoir consulté le dossier vaccinal d'Emmanuel Macron

Le docteur Michaël Rochoy, généraliste à Outreau dans le Pas-de-Calais écope de deux semaines d'interdiction d'exercer pour avoir consulté à deux reprises le dossier vaccinal d'Emmanuel Macron en 2021. La sanction a été prononcée ce lundi par la chambre disciplinaire du conseil de l'Ordre des médecins des Hauts-de-France pour "manquements aux obligations déontologiques". La sanction prend effet le 1er novembre.

Les pairs du généraliste d'Outreau estiment qu'il a violé le secret médical en consultant le pass vaccinal d'Emmanuel Macron au moment de la crise du Covid, à l'été 2021. Le docteur Michaël Rochoy explique qu'à l'époque, il s'était rendu compte que le pass vaccinal de tout un chacun était accessible via un fichier en ligne. Pour en être certain, il consulte alors le dossier du Président de la République et il y parvient "en deux secondes". C'est pour alerter sur les failles de ce système informatique qu'il indique avoir fait cette démarche.

Une sanction "disproportionnée"

"C'est une sanction que je considère disproportionnée" réagit ce mardi le généraliste interrogé sur France Info. Il la compare au blâme reçu par Didier Raoult qui "a prôné un traitement inefficace et inutilement dangereux (l'hydroxychloroquine)". Pour autant, il ne fera pas appel de cette décision du conseil de l'Ordre des médecins. "Il faut, dit-il, relativiser la dureté de la sanction. Dans l'histoire, ceux qui sont pénalisés, ce n'est pas moi, ce sont mes patients".