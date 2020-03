Un médecin généraliste de Montargis mis en examen pour agressions sexuelles sur des patientes

Le procureur de la République de Montargis Loïc Abrial annonce ce mardi qu'un médecin généraliste exerçant à Montargis, dans le Loiret, est mis en examen pour pour agressions sexuelles par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, confirmant une information de la République du Centre. L'homme, âgé de 50 ans, a été laissé libre sous strict contrôle judiciaire à l'issue de sa garde à vue. Il conteste ces accusations.

Cinq patientes portent plainte, dont deux mineures

L'enquête, confiée aux policiers de Montargis, a débuté début 2020, indique Loïc Abrial. Mais les faits dénoncés par cinq femmes, toutes patientes de ce médecin exerçant dans un cabinet en ville, se seraient déroulés entre 2016 et 2019. Les plaignantes, aujourd'hui âgées de 17 à 37 ans, "décrivent des faits d'attouchements sexuels au cours d'examens médicaux", précise le procureur.

Le médecin dénonce un règlement de comptes contre lui

Quatre d'entre elles ont été entendues par les enquêteurs à ce stade, une cinquième, qui a déménagé depuis, le sera prochainement. Deux étaient mineures au moment des faits, l'une avait 15 ans et l'autre 17 ans. Le généraliste conteste ces accusations et affirme qu'il s'agit d'un règlement de comptes, selon le procureur de Montargis. Loïc Abrial indique que les cinq patientes ne se connaissent pas.

Interdiction d'exercer la médecine

L'homme a été laissé libre et placé sous strict contrôle judiciaire vendredi dernier, après deux jours de garde à vue : il ne peut plus exercer ni dans son cabinet ni au centre hospitalier de l'agglomération de Montargis (CHAM). L'homme, marié et père de famille, n'a pas d'antécédent judiciaire. Le parquet avait demandé son placement en détention provisoire.

Une perquisition a été effectuée à son cabinet la semaine dernière, et du matériel (notamment informatique) saisi, et l'enquête se poursuit. Le conseil de l'ordre des médecins du Loiret affirme avoir reçu une plainte et un signalement de deux patientes de ce généraliste, en 2019, et avoir saisi le parquet de Montargis. Le médecin doit très prochainement être convoqué par la chambre disciplinaire du conseil de l'ordre.

Un premier signalement en 2016, classé sans suite

Un premier signalement de faits avait été effectué en 2016 (également auprès du conseil de l'ordre) mais l'enquête de gendarmerie n'avait pas pu aboutir à l'époque, indique Loïc Abrial, faute d'éléments à l'époque et parce que la victime "ne voulait pas collaborer" avec les enquêteurs.