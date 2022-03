Un médecin ORL de Pau mis en examen pour agression sexuelle sur mineur

Un médecin de Pau est mis en examen pour agression sexuelle sur mineur, c'est une information France Bleu Béarn Bigorre, confirmée par la procureure de la République de Pau. L'homme est soupçonné d'attouchement sexuel sur un garçon de 14 ans. Le parquet indique qu'il est placé sous contrôle judiciaire. L'homme a été interpellé et placé en garde à vue jeudi matin et jusqu'à vendredi après-midi. Du matériel informatique aurait été saisi lors de la perquisition et doit être analysé.

Les faits dénoncés se seraient déroulés en janvier dernier, lors d'une consultation à son cabinet dans le centre-ville palois. Contacté par la rédaction, l'avocat de l'adolescent, Me Thierry Sagardoytho, explique : "Il s'agissait de vérifier un problème d'audition. C'est à ce moment-là semble-t-il que le praticien l'a conduit dans une salle isolée de sa mère. À l'issue de cet examen, il aurait procédé sur sa personne à des attouchements sur ses parties intimes."

Le médecin n'est pas suspendu

Me Sagardoytho salue la rapidité de l'enquête menée ces derniers jours, après la plainte déposée auprès de la police, et ajoute que des examens psychologiques et physiques ont été réalisés auprès de son client : "Le récit qu'il dénonce apparaît tout à fait cohérent et il existe une souffrance traumatique en lien direct avec ces faits." Le docteur exerçant à Pau est un spécialiste ORL (oto-rhino-laryngologiste). Il est âgé de 65 ans et est installé à Pau depuis plus de trente ans.

La présidente de l'Ordre des médecins dans les Pyrénées-Atlantiques, Sylvie Harmant, précise qu'aucune décision n'a été prise par l'ordre, aucune suspension : "Nous laissons faire la justice, nous laissons faire l'enquête." Rappelant la présomption d'innocence, la présidente déclare aussi : "C'est le juge d'instruction qui décidera des éléments à nous communiquer, on n'est pas saisis par la famille et on n'a aucune connaissance du dossier."