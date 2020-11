Un médecin orléanais interdit d'exercer pour escroquerie à la Sécurité sociale

Le docteur Jean-marc Blanchon et son avocat Me Manuel Abitbol

Jean-Marc Blanchon recevait 120 à 180 patients par jour dans son cabinet de la rue des Jacobins, dans le quartier de l'Argonne, à Orléans. Ce médecin vient d'être épinglé pour escroquerie auprès de la Sécurité sociale. Il est accusé d'avoir transmis de "fausses déclarations" à la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie.

La semaine dernière, il a été une nouvelle fois placé en garde à vue. Le mardi 10 novembre 2020, le juge des libertés a ordonné son placement sous contrôle judiciaire qui comprend notamment une interdiction d'exercer au moins jusqu'au 22 avril 2021, date de la prochaine audience. Ce jeudi, le médecin orléanais et son avocat ont contesté cette interdiction d'exercer devant le tribunal judiciaire d'Orléans. Une demande à laquelle s'oppose la procureure de la République d'Orléans présente à l'audience, Emmanuelle Bochenek-Puren, et qu'a rejeté le tribunal.

La désertification médicale comme ligne de défense

"En pleine épidémie de Covid-19 et de grippe, ce sont 6.000 patients qui se retrouvent sur le carreau !" La ligne de défense de Jean-Marc Blanchon est claire : il pointe la désertification médicale, un "fléau" qui frappe la région selon son avocat.

D'après lui, s'il recevait un patient toutes les six minutes, c'est qu'il n'avait pas d'autre choix. "Dès 8 heures du matin, 30 à 40 personnes faisaient la queue devant son cabinet, parce qu'il est le seul à les prendre sans rendez-vous", insiste Manuel Abitbol. Entre 2015 et 2020, il aurait ainsi reçu 200.000 patients.

Lors de sa comparution cet jeudi après-midi, le médecin a tenu à "alerter sur les risques encourus" par ses patients "qui, aujourd’hui, ne peuvent plus être suivis, faute de médecins dans le Loiret", et de son interdiction d’exercer. Des patients qui, d’après lui, lui écrivent des dizaines de messages chaque jour pour lui demander la date de son retour.

"Des patients à qui je ne peux pas non plus transmettre leur résultats d’analyse", souligne le médecin. Il évoque notamment le cas d’une femme, enceinte d’une enfant probablement atteint de trisomie, et à qui il ne peut pas conseiller d’aller aux urgences. N’ayant plus le droit d’exercer, il ne peut donc pas entrer en contact avec eux.

Le cabinet du docteur Jean-Marc Blanchon est situé dans le quartier de l'Argonne à Orléans © Radio France - Christophe Dupuy

Plus de 800.000 euros de biens saisis!

Jean-Marc Blanchon propose alors au tribunal un compromis : reprendre ses fonctions, tout en s’engageant à ne pas recevoir plus de 72 patients par jour, la limite fixée par la CPAM, en s’occupant essentiellement des cas les plus graves, "comme les enfants qui ont 40 de fièvre."

Mais pour la procureure, il n’est pas question de lever ce contrôle judiciaire. Il existe, selon elle, un risque trop élevé qu’il "réitère", soit qu’il arnaque de nouveau la CPAM.

La semaine dernière, Jean-Marc Blanchon a déjà été condamné à verser 20.000€ aux parties civiles. "Une somme qu’il ne peut pas verser sans aucun revenu !", s’emporte son avocat. D’autant que, selon Me Abitbol, nombre de ses biens ont déjà été saisis : l’ensemble de ses véhicules, un avion, ses comptes et une maison à Tours. Une saisie estimée à plus de 800.000€.