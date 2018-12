Un médecin racketté en plein jour par une dizaine de personnes à Montpellier

L'auteur de l'accident a refusé de faire un constat et appelé du renfort (photo d'illustration )

Un médecin a été racketté ce dimanche après-midi quartier du Petit Bard à Montpellier. Le médecin a été menacé par une dizaine de personnes contraint de verser 200 euros. Une agression qui commence par un banal accident de la route.

"Ici tout se règle cash"

Le médecin vient de terminer sa tournée et s’apprête à rentrer chez lui lorsqu'il est percuté par une voiture qui grille un stop. Le conducteur refuse de signer un constat et prend la fuite. Mais il revient très rapidement accompagné cette fois d'une dizaine de personnes très menaçantes. "Ici tout se règle cash, si tu fais ce qu'on te dit on ne cherchera pas à te retrouver". Le médecin est contraint d'aller retirer 200 euros au distributeur, les agresseurs satisfaits se retirent.

Le conducteur est rapidement retrouvé par les policiers de la Brigade anti-criminalité grâce au signalement donné par le médecin et la vidéo surveillance. Placé en garde à vue, il reconnait les faits. Ce garçon de 21 ans déjà connu de la police conduisait la voiture d'un ami qui n'était pas assurée, et n'avait lui même pas le permis de conduire.

Il sera jugé mercredi devant le tribunal correctionnel de Montpellier.