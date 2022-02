Un médecin sapeur-pompier exclu du Sdis du Nord pour avoir volé deux doses de vaccin contre le Covid-19

L'affaire, qui vient d'être révélée par les pompiers du Nord, date du printemps 2021."La France entière cherchait des vaccins contre le Covid-19. Une ressource rare à l'époque, donc précieuse", rappelle le SDIS 59.

Le médecin sapeur-pompier volontaire était mobilisé à Dunkerque, au centre de vaccination du Kursaal, quand un soir, il est reparti en cachant deux doses dans sa voiture. Les pompiers, qui précisent aussi que ce vaccin devait se conserver à -80°C, expliquent qu'il a été tout de suite confondu.

L'homme a raconté qu'il voulait vacciner des proches avec ces deux doses. L'autorité de gestion du Sdis 59 a été très rapidement informée de son comportement, et engagé une procédure qui s'est terminée par "la résiliation de l'engagement de ce médecin avec effet immédiat."

"De tels agissements, certes isolés mais surtout inqualifiables, ne doivent pas remettre en cause l’immense travail des médecins et infirmiers du service de santé et de secours médical, agents du Sdis particulièrement investis et mobilisés depuis deux ans pour lutter contre la pandémie", écrivent les pompiers.