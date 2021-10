Un médecin suspecté d'avoir abusé d'enfants dans le Biterrois

La chambre d'instruction de la Cour d'appel de Montpellier se prononce ce mardi sur la demande de remise en liberté d'un médecin soupçonné de viols et agressions sexuelles sur des adolescents. Le praticien nie les faits et demande sa libération le temps de l'instruction.

Un médecin exerçant dans le Biterrois est suspecté d'avoir abusé d'enfants au cours de ses consultations. Ce spécialiste en andrologie est en détention provisoire. Mais ce Montpellierain d'une cinquantaine d'années conteste les accusations portées. Le 8 octobre dernier, ce praticien a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction.

Le suspect, un ancien gérontologue évoque des actes médicaux liés à sa profession comme l'explique Midi Libre dans son édition de dimanche. Mais la description des attouchements sur le sexe et les testicules ont poussé les parents des adolescents à porter plainte. Les faits se seraient passés dans une structure spécialisée à Béziers, mais aussi au domicile de l'un d'entre eux à en croire le quotidien régional.

Une dizaine de jeunes mineurs auraient été abusés. Ce praticien est spécialisé dans les problèmes de reproduction chez l'homme. Les victimes souffrent de troubles de l'attention, du développement et d'autisme.

Une enquête précédente n'aurait pas aboutie. Un expert judiciaire médical avait déjà dénoncé une pratique clinique déviante et des gestes inadaptés. L'ordre des médecins de l'Hérault est très discret. L'affaire est sensible et concerne des enfants.

Le spécialiste a été déjà été entendu par ses pairs. A l'époque, les faits ne paraissaient pas déroger aux recommandations de la Haute autorité de santé. Il ne s'agit pas d'aller trop vite et de salir un professionnel tant qu'il n'a pas jugé. Une instruction est en cours et va prendre de long mois.

La semaine dernière, cet héraultais a demandé sa remise en liberté en attendant la fin de l'enquête. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Montpellier doit se prononcer ce mardi. Si ce n'est pas le cas, le suspect restera alors à la prison de Villeneuve-lès-Maguelone.