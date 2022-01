Un médecin varois se fait pirater sa carte et délivre à son insu près d'un millier de faux pass sanitaires

Contrairement au cas de cette médecin généraliste du Plan de la Tour soupçonnée en fin d'année d'avoir fourni volontairement plus d'un millier de faux pass sanitaires, cette nouvelle affaire à Sanary concerne cette fois-ci un médecin généraliste à la retraite, âgée de 68 ans qui est lui-même victime dans cette affaire. Il s'est en effet fait pirater son compte professionnel par un tiers. Ce tiers a alors délivré, sous couvert de l'identité du professionnel varois de santé, près de 960 faux pass sanitaires il y a quelques mois.

Ce médecin fait partie du contingent de professionnels de santé rappelés pour venir prêter main-forte dans les centres de vaccination. Mais comme il est à la retraite, il doit activer sa carte e-cps, une carte qui permet une authentification via un portail internet ou même via son téléphone portable. Le portail du ministère de la santé indique pourtant que c'est sécurisé. Néanmoins, il semble assez facile lorsque le compte est piraté de se faire passer pour un professionnel de santé, sans que cela puisse véritablement attiré l'oeil.

Le Conseil de l'Ordre vigilant

Sauf que le conseil de l'ordre des médecins du Var avait justement attiré l'attention des professionnels justement sur cette pratique, les invitant à vérifier de temps à autre leur profil. C'est d'ailleurs de cette manière, en suivant les recommandations de l'Ordre que le médecin s'en est lui-même rendu compte. Dans chaque profil, plusieurs onglets dont un mentionne le nombre de vaccinations. Le généraliste varois a découvert avec stupeur qu'il aurait vacciné près d'un millier de personnes, alors qu'il n'a en réalité pratiqué que quelques injections dans des Ehpads. Il a donc alerté immédiatement les autorités compétentes.

Le médecin sanaryen a bien sûr été entendu par les services de police et mis totalement hors de cause. Une enquête a été ouverte et confiée à la Brigade de Surveillance Urbaine du commissariat de la commune. En attendant, ce sont autant de faux pass qui se promènent un peu partout en France.