Un médicament contre la maladie de Parkinson mis en cause dans la mort d'un chien

Le prévenu, un ancien cadre de l'industrie automobile, était inconnu de la justice jusqu'à sa double condamnation en 2018 pour avoir torturé des chats. Il a comparu ce mercredi pour des faits antérieurs. La mort d'un chien en avril 2017 lors de journées portes ouvertes au refuge SPA de Verson. Il reconnait avoir poignardé l'animal mais explique avoir agi sous l'influence d'une pulsion provoquée par les médicaments. Le procureur a requis un an de prison avec sursis. Son avocate a plaidé la relaxe en s'appuyant sur une expertise neurologique.

Un tournevis planté dans le cœur du chien

Le 1er avril 2017, l'homme s'était rendu au chenil de Verson avec sa femme et sa fille pour adopter un chien. Effrayé par l'un d'eux, il lui avait planté un tournevis dans le cœur. "L'animal était agressif, se jetait sur le grillage, explique-t-il, j'ai eu peur". Diagnostiqué de la maladie de Parkinson en 2014, il a commencé à prendre ce traitement quelques mois plus tôt. Mis en garde par son médecin sur les possibles effets secondaires, il souffre d'insomnie et d'une addiction au bricolage, mais il n'en parle à personne. Son épouse s'inquiète pourtant de ses sorties nocturnes. "Je pensais qu'il allait dans une secte, ou qu'il voyait une autre femme", raconte-t-elle à la barre du tribunal.

L'expertise établit un lien entre les médicaments et les pulsions

L'affaire éclate en juin 2018 quand il est arrêté pour des sévices sur des chats commis dans l'agglomération caennaise. Il est condamné à deux reprises, la première condamnation fait l'objet d'un appel. Durant ces procédures, il reconnait alors avoir poignardé le chien un an plus tôt. L'expertise obtenue de haute lutte par son avocate prouve donc le lien possible entre la prise de ce traitement composé d'agonistes dopaminergiques et des pulsions incontrôlables. Reste au tribunal à établir si son discernement a été aboli ou simplement altéré. Pour le procureur, le prévenu a fait le choix de n'en parler à personne, alors qu'il savait que quelque chose n'allait pas, pour ne pas entacher son statut social. "C'est la preuve qu'il était capable d'orienter ses pulsions". Le magistrat requiert un an de prison avec sursis et l'interdiction définitive de détenir un animal quel qu'il soit.

Un nouveau scandale sanitaire selon son avocate

"En attendant, nous vivons un enfer" raconte en pleurs sa femme à la barre. La famille est harcelée sur les réseaux sociaux, leur identité a été mise en ligne, une manifestation organisée devant chez eux. L'épouse est menacée par téléphone dans l'école où elle enseigne. Son mari lui n'a pas retrouvé de travail. Même si son nouveau traitement n'a plus d'effets secondaires, aucun employeur ne veut plus l'embaucher aujourd'hui explique son avocate. "A moins de changer d'identité, il est condamné à vie". Dominique Mari attend beaucoup de cette décision de la justice. "Et derrière beaucoup de médecins l'attendent aussi, nous sommes probablement face à un nouveau scandale sanitaire".

La décision a été mise en délibéré et sera rendue le 22 février 2020.